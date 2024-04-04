Программисты Таганрога разработали приложение для телефонов, которое поможет выявлять очаги амброзии и оперативно информировать об этом городские власти, сообщает DONTR.RU.

Молодые ученые ЮФУ разработали прототип специального мобильного приложения для контроля ситуации с амброзией. Программа успешно прошла тестовое испытание в Таганроге и готова к работе. Инициаторами проекта стали студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Иван Калинин и Денис Яковлев. Новая программа поможет объединить бдительность горожан и оперативность нейросети.

Гуляя по улице, находите опасный куст — даже не знаете, амброзия это или нет — наша нейросеть анализирует изображение и добавляет метку на карту, — цитирует DONTR.RU студента 4 курса ИКТИБ ЮФУ, лаборанта студенческого конструкторского бюро «КИТ» Дениса Яковлева.

В дальнейшем за картой с отметками должны наблюдать соответствующие службы. Теперь новое мобильное приложение планируют опробовать и в других городах Ростовской области.

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