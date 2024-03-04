В Таганроге определились победители спартакиады по настольному теннису



Во всех категориях первенствовали спортсмены «Тагмета«.

В Таганроге завершились соревнования по настольному теннису в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2024 года. В мужских и женских категориях, а также в командном зачете, победили теннисисты «Тагмета».

Среди женщин в тройку призеров вошли также команды медучреждений города и ветераны спорта, среди мужчин — команда «Ветераны спорта» и ТАНТК им. Бериева, в общем зачете — также команды ветеранов и авиастроителей.

Комитет по физкультуре и спорту администрации Таганрога выразил благодарность администрации Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова и федерации настольного тенниса Таганрога «за содействие в организации соревнований на высоком организационном уровне».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»