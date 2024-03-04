Главная » Новости Таганрога

В Таганроге определились победители спартакиады по настольному теннису

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано


Во всех категориях первенствовали спортсмены «Тагмета«.

Новости Таганрога

В Таганроге завершились соревнования по настольному теннису в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2024 года. В мужских и женских категориях, а также в командном зачете, победили теннисисты «Тагмета».

Среди женщин в тройку призеров вошли также команды медучреждений города и ветераны спорта, среди мужчин — команда «Ветераны спорта» и ТАНТК им. Бериева, в общем зачете — также команды ветеранов и авиастроителей.

Комитет по физкультуре и спорту администрации Таганрога выразил благодарность администрации Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова и федерации настольного тенниса Таганрога «за содействие в организации соревнований на высоком организационном уровне».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика