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В Таганроге определили участок для строительства модульной поликлиники в Северном жилмассиве

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Вопрос строительства модульного здания поликлинического отделения в Северном жилом массиве рассматривался на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальным вопросам.

Город

Начальник отдела по охране здоровья граждан администрации Таганрога Наталья Сухарь рассказала депутатам: дополнительное модульное здание для оказания амбулаторно-поликлинической помощи, рассчитанное на 150 посещений в смену, планировалось изначально возвести  по ул. Маршала Жукова, 1 «г». Однако в ноябре 2023 года в письме Минздрава РО в адрес администрации Таганрога указали на несоответствие данного земельного участка нормам СанПиНа и предложили рассмотреть возможность предоставления другой свободной территории размером не менее 0,9 га для строительства поликлинического отделения на 200 посещений. Цифру планируемых  посещений рассчитали, исходя из количества населения, проживающего в границах Северного жилого массива.

Важную роль в выборе участка сыграла возможность подключения к необходимым инженерным коммуникациям, а также 20-минутная транспортная доступность, либо шаговая, не превышающая часа. Администрация Таганрога совместно с Минздравом области определили новый участок площадью 5129 кв.м. по адресу: ул. Дачная, 88. Сейчас специалисты проводят работу по определению объемов финансирования для технического присоединения к городским сетям и энергоресурсам. 

Председатель городской Думы Роман Корякин обратил внимание депутатов и представителей администрации Таганрога на необходимость поиска подходящих земельных участков и установки в будущем подобных дополнительных амбулаторно- поликлинических отделений, указав на населенные территории Михайловки, ЖК «Андреевского», хутора Шубин, которые территориально удалены от поликлиник.  И напомнил, что действующие отделения городских поликлиник остаются перегруженными, особенно в сезоны обострения ОРВИ.

Марина ДАРЕНСКАЯ, изображение от v.ivash на Freepik

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городская Дума депутаты здравоохранение медицина Роман Корякин
Таганрогская правда
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