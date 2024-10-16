15 октября в Чеховской библиотеке Таганрога подвели итоги ежегодного конкурса по основам потребительских знаний среди учащихся городских школ.

В нынешнем году его участниками стали десять общеобразовательных учреждений. Знания ребят оценивало компетентное жюри под председательством начальника управления потребительского рынка городской администрации Владимира Хлыстова.

Серьезная подготовка команд позволила им выполнить непростые конкурсные задания, которые требовали знания потребительского законодательства. Также школьники продемонстрировали свои умения пользоваться этими знаниями на практике.

Победителем конкурса стала команда «Энтузиасты» школы № 37. Второе место у команды «Техностраж» школы № 21. На третьем месте ребята из команды «Исследователи интернета» школы № 6.

Ранее мы рассказали, что ТОС № 39 из Таганрога занял второе место на областном конкурсе.

Фото tagancity.ru