В Таганроге ограничили водоснабжение некоторых улиц города

8 ноября в Таганроге ограничено водоснабжение в некоторых районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют аварию на улице Сызранова, 8. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Чехова, Сызранова, Чучева и Пархоменко. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Дзержинского, 171/6. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Сергея Лазо, Дзержинского, Москатова. Ориентировочно до 17 часов.

Ранее мы рассказали, что в Северном микрорайоне Таганрога восстановили освещение.

Фото из архива «Таганрогской правды»