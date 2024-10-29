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В Таганроге ограничили водоснабжение на нескольких улицах

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29 октября МУП «Управление «Водоканал» проводит аварийные работы на трубопроводе по адресу: ул. Ленина, 226/5, информирует администрация города.

#ЖКХ

«Часть абонентов перезапитаны от альтернативных источников, у остальных вода подается пониженным давлением. Котельные в зону ограничения не попадают», — говорится в сообщении.

Ограничение водоснабжения касается домов, расположенных в части Центрального района, улиц Москатова, Ленина, Дзержинского, Н. Кукольника. По данным «Водоканала», завершить работы планируется до 23 часов.

Организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону: +7 8(634)319-438.

Фото: Telegram-канал администрации Таганрога

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Водоканал нет воды ограничение водоснабжения
Таганрогская правда
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