В Таганроге ограничили водоснабжение на нескольких улицах

29 октября МУП «Управление «Водоканал» проводит аварийные работы на трубопроводе по адресу: ул. Ленина, 226/5, информирует администрация города.

«Часть абонентов перезапитаны от альтернативных источников, у остальных вода подается пониженным давлением. Котельные в зону ограничения не попадают», — говорится в сообщении.

Ограничение водоснабжения касается домов, расположенных в части Центрального района, улиц Москатова, Ленина, Дзержинского, Н. Кукольника. По данным «Водоканала», завершить работы планируется до 23 часов.

Организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону: +7 8(634)319-438.

Фото: Telegram-канал администрации Таганрога