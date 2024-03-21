В Таганроге ограничили подачу воды в двух районах

Сегодня, 21 марта, в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на пересечение улиц Дзержинского и П. Тольятти. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Дзержинского, С. Лазо, Морозова, П. Тольятти, Толбухина и в Артиллерийских переулках. Ориентировочно до 19 часов.

Ремонтные работы ведутся на повысительной насосной станции, расположенной на улице 2-я Линия, 2 А. Поэтому вода подается пониженным давлением на улице 2-я Линия и в переулке 1-м Новом. Примерно до 19 часов.

Фото «Таганрогской правды»