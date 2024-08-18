В Таганроге ограничено водоснабжение некоторых улиц

18 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на пересечение улицы Петровской и переулка Гоголевского. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Петровской, Фрунзе и в переулке Гоголевском. Ориентировочно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Лесная биржа, 6 Е. Поэтому вода подается пониженным давлением в переулке Контрольном, на улицах Портовой и Адмирала Крюйса. Примерно до 16 часов.

Фото Анатолия Ивашова