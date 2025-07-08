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В Таганроге ограничено электроснабжение в нескольких районах города

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8 июля несколько улиц Таганрога остались без электричества.

Город

«В связи с производством аварийных работ ограничена подача электроэнергии в районе улиц Дзержинского,  Осипенко, 3-й и 4-й Новосёловских, 1-й Котельной, переулков Паркового, Автодоровского, Машинного», — информирует администрация Таганрога.

Также без света остались улицы Р. Люксембург, Чехова, Энергетическая, 1-я и 2-я Широкие, переулки Смирновский, Цимлянский, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й переулки.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение 2 часов. Подача ресурса произойдет без предупреждения, потребителей просят быть осторожными.

Фото: ВК «Донэнерго» (из архива)

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Таганрогская правда

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