В Таганроге ограничено электроснабжение в нескольких районах города

8 июля несколько улиц Таганрога остались без электричества.

«В связи с производством аварийных работ ограничена подача электроэнергии в районе улиц Дзержинского, Осипенко, 3-й и 4-й Новосёловских, 1-й Котельной, переулков Паркового, Автодоровского, Машинного», — информирует администрация Таганрога.

Также без света остались улицы Р. Люксембург, Чехова, Энергетическая, 1-я и 2-я Широкие, переулки Смирновский, Цимлянский, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й переулки.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение 2 часов. Подача ресурса произойдет без предупреждения, потребителей просят быть осторожными.

Фото: ВК «Донэнерго» (из архива)