В Таганроге ограничена подача воды в четырех районах

2 августа в Таганроге из-за утечек на сетях ограничена подача воды сразу в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют порыв на Поляковском шоссе, 18 Б. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Ломоносова, Чехова, Транспортной, А также в Безымянном проезде и на Поляковском шоссе. Ориентировочно до 13 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Дзержинского, 173. Подача воды ограничена на улицах П. Тольятти, Московской, Дзержинского, Морозова, С. Лазо, Щаденко, Москатова примерно до 18 часов.

В части Северного микрорайона жители тоже могут до 18 часов ощущать нехватку воды в кранах из-за работ, которые проводятся в переулке 2-м Новом, 1 Г.

Еще одну утечку устраняют в переулке Миусском, 11. Поэтому в части Западного микрорайона Таганрога водоснабжение тосуществляется пониженным давлением. Ориентировочно до 14 часов.

Фото «Таганрогской правды»