Главная » Город

В Таганроге ограничена подача воды в четырех районах

На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

2 августа в Таганроге из-за утечек на сетях ограничена подача воды сразу в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют порыв на Поляковском шоссе, 18 Б. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах  Ломоносова, Чехова, Транспортной, А также в Безымянном проезде и на Поляковском шоссе. Ориентировочно до 13 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Дзержинского, 173. Подача воды ограничена на улицах П. Тольятти, Московской, Дзержинского, Морозова, С. Лазо, Щаденко, Москатова примерно до 18 часов.

В части Северного микрорайона жители тоже могут до 18 часов ощущать нехватку воды в кранах из-за работ, которые проводятся в переулке 2-м Новом, 1 Г.

Еще одну утечку устраняют в переулке Миусском, 11. Поэтому в части Западного микрорайона Таганрога водоснабжение тосуществляется пониженным давлением. Ориентировочно до 14 часов.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru