Сегодня, 2 мая, в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщают специалисты МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечки на улицах К. Либкнехта, Чехова, Р. Люксембург и в переулке А. Глушко. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в центре города, на улицах Свободы, Инструментальной и Кислородной площади. Ориентировочно до 18 часов.

Также ремонтные работы ведутся на пересечение улицы Греческой и переулка Редутного. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в районе этих адресных ориентиров примерно до шести часов вечера.

Фото «Таганрогской правды»