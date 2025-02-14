В Таганроге ограничат движение транспорта на улице Слесарной

С 17 февраля в Таганроге на шесть месяце ограничат движение транспорта на улице Слесарной. Об этом сообщает администрация города.

До 20 августа 2025 года будет прекращено движение транспорта по улице Слесарной — от переулка Сивашский до улицы Девичьей, по улице Девичьей от улицы Слесарной до переулка Крестьянского и по переулку Крестьянскому от улицы Девичьей до улицы Котовского.

Ограничения будут связаны с проведением капитального ремонта канализационного коллектора. Объезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

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