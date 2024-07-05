В Таганроге одной из улиц присвоено имя Героя Советского Союза Николая Данюшина

Решением городской Думы Таганрога безымянной улице, расположенной в районе Мариупольского шоссе, присвоено имя Героя Советского Союза Николая Данюшина.

Николай Алексеевич Данюшин родился в селе Ярцево Смоленской области в 1919 году. В 1939 году был призван в Красную Армию. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в качестве стрелка-радиста 4-го гвардейского ближнебомбардировочного авиационного полка 188-й бомбардировочной авиадивизии 15-й воздушной армии. Вначале воевал на бомбардировщике СБ, а с августа 1941 года и до конца войны – на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Многократно отличался в сражениях, был награждён орденами и медалями.

В августе 1945 году гвардии старшине Николаю Данюшину за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза.

По окончании Великой Отечественной войны Николай Данюшин участвовал в войне с Японией. Боевой путь завершил в небе Манчжурии. В ноябре 1945 года был уволен запас. Позднее получил звание лейтенанта.

После войны Николай Алексеевич жил в Таганроге. В конце 1940-х – начале 1950-х годов был председателем городского совета ОСОАВИАХИМа. С 1952 года, окончив Ростовский учительский институт, работал преподавателем истории и обществоведения. За плодотворную педагогическую деятельность был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Скончался в 1992 году, похоронен на Николаевском кладбище.

В 2000 году в Таганроге на доме по улице Фрунзе, 62, в котором с 1957 по 1992 годы жил Николай Данюшин, была установлена мемориальная доска в память о герое.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95

Теперь же по инициативе таганрожцев, которая поддержана городской Думой, именем Николая Данюшина названа улица.

Она находится на пересечении 21-го Мариупольского переулка и улицы Таврической.

Источник: городская Дума Таганрога