В Таганроге объявлен отбой воздушной тревоги

В Таганроге 26 декабря в 16.06 объявлен отбой воздушной тревоги. Оповещение об этом размещено в telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

Звуки сирен раздались в городе в 15.35. Из торговых центров эвакуировали всех посетителей. Таганрожцам было рекомендовано по возможности спуститься на нижние этажи зданий или в подвалы.

О возможных последствиях прошедшей атаки пока не сообщается.

«Обращаю внимание, что звуковой сигнал сирены информирует о воздушной опасности. При необходимости происходит повторный запуск сигнала оповещения. До подачи сигнала «Отбой воздушной тревоги» покидать безопасные места — нельзя! Эта информация размещается у меня на странице, на официальном сайте администрации и ГО ЧС», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото из архива