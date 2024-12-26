Главная » Город

В Таганроге объявлен отбой воздушной тревоги

На чтение 1 мин Просмотров 463 Опубликовано

В Таганроге 26 декабря в 16.06 объявлен отбой воздушной тревоги. Оповещение об этом размещено в telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

Город

Звуки сирен раздались в городе в 15.35. Из торговых центров эвакуировали всех посетителей. Таганрожцам было рекомендовано по возможности спуститься на нижние этажи зданий или в подвалы.

О возможных последствиях прошедшей атаки пока не сообщается.

«Обращаю внимание, что звуковой сигнал сирены информирует о воздушной опасности. При необходимости происходит повторный запуск сигнала оповещения. До подачи сигнала «Отбой воздушной тревоги» покидать безопасные места — нельзя! Эта информация размещается у меня на странице, на официальном сайте администрации и ГО ЧС», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости отбой атаки БПЛА Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru