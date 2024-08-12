Возможности проведения в Таганроге второго Всероссийского форума IT-технологий «Фича» обсудили во время встречи первый заместитель главы городской администрации Светлана Камбулова и генеральный директор ООО «Иностудио Солюшинс» Максим Болотов.

Светлана Камбулова посетила офис крупнейшей IT-компании города ООО «Иностудио Cолюшинс». Компания Иностудио основана в 2006 году и входит в Ассоциацию разработчиков цифровых решений «БРЭЙНХОРН». Основные направления ее деятельности связаны с разработкой сайтов, IT-решений для бизнеспроцессов компаний, мобильных приложений, созданием дизайна и интерфейса мобильных и веб-приложений.

Во время встречи Светлана Камбулова и Максим Болотов обсудили перспективы развития компании, в том числе возможность реализации в городе второго Всероссийского форума IT-технологий «Фича».

Компания Иностудио являлась партнером Всероссийского молодежного форума IT-технологий «Фича», который проходил в 2023 году в Таганроге. Тогда в течение четырёх дней молодые представители профессионального IT-сообщества страны от 18 до 35 лет разрабатывали проекты цифровых платформ для цифровых валют, туристической карты города и платформы для аккумуляции предложений профессионального сообщества по совершенствованию IT-индустрии России. Именно Таганрог стал местом концентрации смыслов форума «ФИЧА», что укрепило позиции города как IT-столицы страны.

Светлана Камбулова от имени главы администрации Таганрога Андрея Фатеева вручила исполнительному директору Ассоциации «БРЭЙНХОРН» Михаилу Дмитриеву благодарственное письмо за активное участие в социально-экономическом развитии города.

Фото tagancity.ru и ЮФУ (из архива)