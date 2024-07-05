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В Таганроге обсудили вопросы поддержки инвалидов

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В преддверии Дня семьи, любви и верности в городской Думе Таганрога состоялось очередное заседание рабочей группы по взаимодействию с общественными объединениями инвалидов и реализации программы «Доступная среда».

Новости Таганрога

Повестка дня заседания по сложившейся практике была сформирована на основе вопросов, заранее поступивших от представителей общественных объединений инвалидов. Ответы и комментарии к ним подготовили специалисты администрации города, социальных служб, финансового управления и Центра занятости населения Таганрога.

Одним из наиболее резонансных стало обсуждение проблем организации социальной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями и трудоустройства инвалидов по квотируемым рабочим местам.

Как пояснила директор Центра занятости населения Ирина Шапкина, с 1 сентября 2024 года начнут действовать новые нормы квотирования рабочих мест для инвалидов. Вступит в силу статья 38 нового закона о занятости населения, которая корректирует прежние размеры квоты в процентах от численности персонала. В результате количество работодателей, которые попадают под квотирование рабочих мест, заметно увеличится.

Что касается вопроса, поднимаемого НКО «Луч Надежды» относительно организации социальной занятости, то здесь требуется соблюдение ряда условий. В их числе – проведение предварительной диагностики или экспертизы потенциального работника-инвалида на предмет его готовности заниматься трудовой деятельностью, наличие системного спонсора, готового на регулярной основе оказывать финансовую поддержку такому трудоустройству, наличие социально защищенных рабочих мест и т.д.

Немалую дискуссию вызвала тема летнего отдыха инвалидов. По мнению общественников, имеющихся мест в летних лагерях на базе Дома детского творчества, Станции юных натуралистов и клуба «Солнышко» для нашего города недостаточно, а потребность с каждым годом только растёт. Принято решение обратиться к специализированным областным учреждениям образования – школам №1 и №19, работающим в Таганроге, с ходатайством об открытии на их базе летних лагерей для инвалидов. Рассмотрен и вопрос об увеличении финансирования услуги «социального такси» в рамках программы «Доступная среда».

Кроме того, был поднят ряд других проблем, по которым выработаны рекомендации в адрес социальных структур города.

Подводя итог встречи, председатель городской Думы – глава города Инна Титаренко подчеркнула, что городская Дума на ближайших заседаниях профильных комиссий постарается рассмотреть поднятые проблемы и возможность увеличения их финансирования.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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