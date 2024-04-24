В Таганроге обсудили вопросы охраны труда

В Таганроге проходит семинар-совещание «Охрана труда – цель жизни», посвящённый Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Участников семинара – специалистов по охране труда, представителей профсоюзных организаций, кадровых служб предприятий и организаций Таганрога – с наступающим праздником поздравили заместитель главы городской администрации Василий Романович и заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов.

В своих выступлениях они отмечали, что есть ещё немало профессий и специальностей, где сотрудникам приходится выполнять очень сложные и не всегда безопасные действия. Конечно, современное общество в последнее время значительно продвинулось в части механизации труда. Но заменить автоматикой и роботами все опасные производства – задача не быстрая. Уникальность человека труда в его жизненном опыте, в умении широко мыслить и применять неожиданные, порой нетривиальные решения в той или иной ситуации.

Поэтому на тех, кто занят охраной труда, возложена ответственная задача по обеспечению строгого соответствия рабочих мест необходимым требованиям и условиям, предотвращению аварий и травм на производстве, продвижению культуры труда, – подчеркнул Валерий Селиванов. – Это важно в любые времена, но особенно сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию и необходимости импортозамещения, поиска собственных технологий производства.

Наиболее отличившиеся специалисты по охране труда были отмечены благодарственными письмами администрации и городской Думы Таганрога, Союза работодателей Ростовской области. А председатель профкома АО «ТАГМЕТ», депутат городской Думы Денис Рудь получил диплом о победе металлургического завода в городском конкурсе «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников».

В 2024 году «ТАГМЕТ» признан победителем в трёх номинациях конкурса – «Лучший коллективный договор», «Оплата труда и социальные выплаты», «Развитие трудовых ресурсов и кадрового потенциала». ПАО «ТКЗ «Красный котельщик» победил в номинации «Охрана и условия труда». Призёром конкурса стал АО «ТЗ «Прибой».

Поздравил участников мероприятия с наступающим праздником и муниципальный Таганрогский джаз-оркестр им. Валентина Парнаха под управлением Вячеслава Акимова, представивший свои лучшие концертные номера.

Источник и фото dumataganroga.ru