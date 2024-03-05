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В Таганроге обсудили вопросы межрелигиозных и межэтнических отношений

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Вчера, 4 марта, в Таганроге прошло заседание Консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений.

Город

Глава городской администрации Андрей Фатеев рассказал руководителям национально-культурных объединений и религиозных организаций о работе, которая была проделана в прошлом году, поделился планами на текущий год. Также на встрече обсудили вопросы совместной деятельности и дальнейшие перспективы.

Андрей Фатеев отметил, что главным результатом совместной работы является отсутствие в городе конфликтов на национальной и религиозной почве и преступлений экстремисткой направленности.

Таганрожцы с большим уважением относятся к культуре и религии, проживающих здесь представителей разных народов, — подчеркнул он.

В Таганроге регулярно проходят национально-культурные мероприятия, фестивали, концерты, выставки. Организации Таганрога участвуют в оказании разносторонней социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляют сбор и отправку гуманитарной помощи в зону проведения СВО.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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