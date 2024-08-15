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В Таганроге обсудили вопросы безопасного мореплавания в заливе

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Вопросы соблюдения законодательства при обеспечении безопасности мореплавания в Таганрогском заливе обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, которое провела Таганрогская транспортная прокуратура.

#Безопасность

В частности, шла речь об эффективности мероприятий, проводимых для обеспечения безопасности при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом и эксплуатации маломерных судов в коммерческих и некоммерческих целях.

В работе совещания приняли участие представители Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, Таганрогского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области, Азовского управления по порту Таганрог Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», а также капитан морского порта Таганрог.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, по итогам заседания разработан комплекс дополнительных мер, направленных на активизацию работы и улучшение межведомственного взаимодействия.

Фото Сергея Плишенко

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безопасность мореплавание новости Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
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