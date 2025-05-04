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В Таганроге обсудили, как сохранить леса донского края

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На базе Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий (ТТСИиТ) прошло областное заседание круглого стола «Экомир будущего глазами молодежи: от мечты и утопии к социальному проектированию».

#Экология

На суд жюри было представлено 12 работ, выполненных учащимися различных учебных заведений из городов Ростовской области. Жюри отобрало только шесть лучших работ, представленных студентами Новочеркасского геологоразведочного колледжа, Ростовского колледжа технологий машиностроения, Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники и Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий.

Заседание круглого стола открыл заместитель директора Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий Игорь Карачевский. Затем с небольшим докладом об экологической ситуации в Таганроге выступили начальник отдела по природным ресурсам и экологии Елена Ельникова и преподаватель техникума, отличник просвещения, медалист Академии наук за заслуги в экологии Виктор Старокож.  Заседание круглого стола проходило в форме защиты своих проектов и конкретных предложений, а так как из 12 присланных сразу 9 работ оказалось в номинации «Роль лесов в поддержании экологического баланса» причем эти работы были достаточно глубокими, то разговор в основном шел о том, как сохранить лесные массивы. Было высказано много предложений.

В итоге в резолюцию вошли некоторые из них. В их числе возрождение леспромхозов в каждом районе. А также  пришкольных опытных участков, на которых можно было бы под руководством местных агрономов закладывать минипитомники. Также участники мероприятия предложили для защиты лесов от возгораний и браконьеров установить на гелиевых шарах радиовидеокамеры, которые будут круглосуточно давать информацию в штаб МЧС. И ввести  в школьный курс по разным предметам задачи на экологическую тематику.

Фото предоставлено ТТСИиТ

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новости сохранение лесов Таганрог экология
Таганрогская правда
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