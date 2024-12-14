В Таганроге оборот розничной торговли вырос почти на 19%

В Ростовской области и в Таганроге в нынешнем году отмечается рост розничной торговли. Причем чаще жители покупают товары в магазинах, а вот объем продаж на рынках и ярмарках увеличился незначительно.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, за 10 месяцев нынешнего года оборот розничной торговли вырос более чем на 13% и превысил 1 трлн 473 млрд рублей. При этом высокие темпы роста — почти 14 % сформированы торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимают более 94% общего объема товарооборота. А вот торговля на рынках и ярмарках выросла всего на 0,1%.

«Продажи непродовольственных товаров показывают больший рост — на 14,2% больше, чем годом ранее. Продовольственных товаров, включая напитки, и табачные изделия продано больше на 11,7 %. В структуре оборота розничной торговли на долю непродовольственных товаров приходится 51,3%, на долю продовольственных — 48,7%», — отметил Алексей Панкратов.

В Таганроге в январе — июне 2024 года оборот розничной торговли составил 43,2 млрд рублей — на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года. Причем лидерами продаж также являются крупные и средние организации (70,04 %). На долю малого предпринимательства приходится 22,25%, а розничных рынков и ярмарок — всего 7,71%. Хотя в Таганроге работают четыре розничных рынка на 3690 торговых мест, а на территории города предусмотрено 9 мест для проведения ярмарок.

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