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В Таганроге обновят помещение «Добро.Центра» и закупят для него оборудование

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В Таганроге в следующем году отремонтируют «Добро.Центр». Площадку, на базе которой он функционирует, приведут в соответствие с официальным брендбуком социальной франшизы, сообщает официальный портал донского правительства.

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Также обновят «Добро.Центры» расположенные в Батайске и  Шахтах. Это стало возможным, благодаря победе донского региона в нынешнем году во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».

Кроме проведения косметического ремонта планируется обновить материально-техническую базу «Добро.Центров», чтобы там можно было проводить мероприятия с использованием современного мультимедийного оборудования.

«Добро.Центры» – это места притяжения для добровольцев. В них общественные проекты и социально ориентированные организации могут получить необходимую поддержку. Напомним, что в Таганроге деятельность городского «Добро.Центра» ведется на базе АНО «Луч Надежды». Организация осуществляет социальную поддержку и защиту прав семей, воспитывающих детей инвалидов и инвалидов с детства, а также детей, содержащихся в детских домах, интернатах и психоневрологических интернатах.

Фото donland.ru

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Добро.Центр новости Таганрог
Таганрогская правда
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