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В Таганроге обновляют дорожное покрытие на улицах Спортивной и Галицкого

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В Таганроге продолжается ремонт на двух ключевых участках дорожной сети — улицах Спортивной и Галицкого. Ход работ проинспектировала глава города Светлана Камбулова.

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По ее словам, на улице Спортивной дорожники уже демонтировали старое покрытие — отфрезеровано 2 тысячи квадратных метров полотна. В настоящее время ведется подготовка основания, и уже к концу текущей недели подрядчик планирует приступить к укладке нового асфальта.

На улице Галицкого, в районе жилого комплекса «Авиатор», 1 июля специалисты провели контрольные замеры участков. Подрядчик начал фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия.

«Прошу водителей быть внимательными на этих участках дороги и обращать внимание на временные знаки», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что движение транспорта по улице Турубаровых в Таганроге возобновили с 1 июля.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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