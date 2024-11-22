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В Таганроге обновление подвижного состава пассажирского автотранспорта идет поэтапно

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Жители Таганрога в соцсетях продолжают обсуждать состояние городских автобусов и маршруток. Многие отмечают, что некоторые транспортные средства уже давно изжили себя и требуют скорейшей замены.

Новости Таганрога

В администрации Таганрога пояснили, что подвижной состав пассажирского автотранспорта меняется поэтапно.

«Транспортные организации города за счет собственных средств осуществляют поэтапное обновление подвижного состава автобусов на ряде городских маршрутов: №№ 13, 50, 56, 74. Устаревшие Hyundai County частично заменены на автобусы марки «ПАЗ», на маршруте № 5 — на «ПАЗ» и «Луидор». Автопредприятием ООО «Автолайн-КО» приобретено 6 новых автобусов марки «СИМАЗ», — говорится в комментарии.

Напомним, недавно этот вопрос в своем обращении к жителям поднимала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Сегодня всего 30% городского пассажирского автопарка имеют возраст моложе 5 лет. Остальной подвижной состав ещё не менялся, и это одна из приоритетных задач, которую город будет отрабатывать совместно с перевозчиками», — отметила Светлана Камбулова.

Поэтапное обновление предприятиями города пассажирских автобусов в Таганроге продолжится.

В данный момент, как уточнили в администрации Таганрога, «руководителям транспортных организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, указано привести в соответствие с нормами санитарно-техническое состояние автобусов при выпуске на линию».

Фото Анатолия Ивашова из архива

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Таганрогская правда
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