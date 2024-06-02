В Таганроге обновили дорожную разметку на семи улицах

В Таганроге работники коммунальных служб продолжают работы по нанесению и обновлению дорожной разметки на улицах города. Также специалисты подрядной организации заменили поврежденную во время аварии электроопору на Поляковском шоссе.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», сейчас новая разметка уже появилась на улицах Свободы (от ул. Инструментальной до ул. Энергетической), Чехова (от ул. Шевченко до пер Смирновского), Театральной (от ул. Транспортная до дома № 36 ), Калинина (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Комарова), Химической (от ул. Большой Бульварной до Николаевского шоссе), Транспортной (от ул. Спортивной до ул. Седова) и в переулке Большом Садовом (от ул. Социалистической до ул. Лесная Биржа).

Разметка наносится согласно разработанным проектам организации дорожного движения. Кроме того, специалисты подрядной организации ООО «СтройКомплекс-Т» заменили опору уличного освещения на Поляковском шоссе, 19 А, которая были повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия.

Фото МКУ «Благоустройства» и телеграм-канала «водители Таганрога»