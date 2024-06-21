Ночью 21 июня в Таганроге бушевала непогода. Сильный ветер повалил деревья в переулке Клубном, на улицах Петровской, Котлостроительной, Лизы Чайкиной и других. В некоторых районах зафиксированы обрывы проводов, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, еще ночью были оперативно сформированы бригады и к утру упавшие деревья были убраны. В некоторых районах города фиксировались обрывы проводов линий электропередач.

Сейчас аварийные бригады энергетиков продолжают восстановительные работы по шести заявкам. Утром еще отсутствует энергоснабжение на улицах Менделеева, Мало-Почтовой, Комсомольском бульваре, частично в переулке Итальянском, а также в районе пересечения 17-го переулка и улицы Чехова, — сообщил глава городской администрации в своем телеграм-канале.

И уточнил, что энергетики планируют полностью восстановить нарушенное электроснабжение города к 14.00.

Фото t.me/Fateev