В Таганроге несколько улиц и переулков остались без электроснабжения

По информации ПАО «Россети Юг», 24 декабря ориентировочно в 16 часов в Таганроге произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ.

«Обесточены потребители: частично ул. Яковенко, ул. Александровская, ул. Евминенко, ул. Мало-Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Кузнечная. А также переулки — с 2-го по 26-й», — информирует администрация Таганрога.

Работы по восстановлению подачи ресурса планируется завершить до 19 часов. Таганрожцам напомнили, что включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

UPD. «Россети Юг», 19.29, все потребители, обесточенные в результате технологического нарушения, запитаны.

Фото из архива (Россети Юг)