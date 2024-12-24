В Таганроге несколько улиц и переулков остались без электроснабжения

По информации ПАО «Россети Юг», 24 декабря ориентировочно в 16 часов в Таганроге произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ.
«Обесточены потребители: частично ул. Яковенко, ул. Александровская, ул. Евминенко, ул. Мало-Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Кузнечная. А также переулки — с 2-го по 26-й», — информирует администрация Таганрога.
Работы по восстановлению подачи ресурса планируется завершить до 19 часов. Таганрожцам напомнили, что включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.
UPD. «Россети Юг», 19.29, все потребители, обесточенные в результате технологического нарушения, запитаны.
Фото из архива (Россети Юг)
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