В Таганроге назначен первый заместитель главы администрации

В этой должности с сегодняшнего дня приступил к работе Христофор Ермашов.

О новом назначении рассказали в администрации Таганрога. Христофор Юрьевич Ермашов в 1999 году окончил с отличием Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика природопользования». Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Свой трудовой путь новый первый замглавы администрации Таганрога прошел от специалиста экономического отдела до руководителя.

С 2008 по 2024 год Христофор Ермашов занимал руководящие должности в администрации донской столицы, департаменте транспорта города Ростова-на-Дону, Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.

Фото: администрация Таганрога