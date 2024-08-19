В Таганроге назначен новый замглавы

Михаил Григорян будет курировать вопросы транспорта и дорожного строительства.

В таганрогской администрации — новое назначение. Должность заместителя главы администрации города по вопросам транспорта и дорожного строительства занял с 19 августа Михаил Григорян.

Михаил Рафаэльович окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2011 по 2024 года замещал различные должности в сфере регулирования транспортной инфраструктуры и связи. В 2024 году присвоен классный чин «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса», сообщает администрация города.

Фото: администрация Таганрога