В Таганроге назначен новый замглавы

Михаил Григорян будет курировать вопросы транспорта и дорожного строительства.
В таганрогской администрации — новое назначение. Должность заместителя главы администрации города по вопросам транспорта и дорожного строительства занял с 19 августа Михаил Григорян.
Михаил Рафаэльович окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2011 по 2024 года замещал различные должности в сфере регулирования транспортной инфраструктуры и связи. В 2024 году присвоен классный чин «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса», сообщает администрация города.
Фото: администрация Таганрога
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