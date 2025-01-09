В Таганроге заместителем главы городской администрации по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности с 9 января назначен Александр Полянин.

Александр Сергеевич окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. До 2020 года он занимал различные должности муниципальной службы в администрации Сальского городского поселения Ростовской области.

С 2020 по 2024 годы работал заместителем главы администрации Сальского района по вопросам строительства, архитектуры и капитального ремонта.

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