В Таганроге назначен новый начальник городской полиции

Сегодня, 1 апреля, в Таганроге личному составу городского УМВД был представлен новый руководитель. Им стал полковник полиции Владимир Греков.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, Владимир Константинович – уроженец нашего города и опытный руководитель. Он занимался правоохранительной деятельностью более 30 лет, пойдя путь от оперуполномоченного до начальника УМВД России по городу Таганрогу.

Уверен, что под его руководством взаимодействие силовиков и администрации города продолжит быть конструктивным и плодотворным. Перед нами стоят непростые задачи. Среди главных — обеспечение безопасности и спокойствия горожан. Не стоит также забывать, что эффективная работа полиции невозможна без доверия со стороны населения. Во время личной беседы с Владимиром Грековым обсудили главные задачи, которые предстоит решать совместно, — написал в своем телеграм-канале Владимир Фатеев.

Фото t.me/Fateev