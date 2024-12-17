В Таганроге «НАТЭК-Нефтехиммаш» производит уникальное оборудование

В Таганроге один из лидеров на рынке поставщиков продукции и услуг для нефтегазовой и химической отраслей промышленности России и ближнего зарубежья «НАТЭК-Нефтехиммаш» расширяет и модернизирует производство, осваивает новые виды продукции, первым в стране выпускает отдельные виды импортозамещающего оборудования.

Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, сейчас в донском регионе продолжается активное развитие импортозамещающих производств. Региональные предприятия демонстрируют успехи в создании и выпуске продукции, ранее поставляемой из-за рубежа. Каждый год вводятся новые высокотехнологичные производства, и текущий год не стал исключением. Это важный вклад в экономическое развитие региона и достижение технологического суверенитета.

«Мы фокусируемся на технологическом суверенитете и лидерстве, что важно в условиях текущего инфляционного давления на экономику, – отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин. – Наша задача – достойно преодолеть вызовы и обеспечить прорыв в ключевых отраслях промышленности».

С этими задачами успешно справляется ООО НАТЭК-Нефтехиммаш». Директор предприятия Александр Береснев поделился с представителями СМИ предварительными итогами работы за 2024 год.

Сегодня «НАТЭК-Нефтехиммаш» – современное научно-производственное объединение, одно из немногих полностью частных предприятий в России в сфере тяжелого машиностроения. Компания занимается проектированием, производством и монтажом сложного технологического оборудования для нефтяной, химической, газовой и атомной отраслей промышленности.

В ноябре отсюда российскому заказчику был отправлен первый отечественный блок каскадных реакторов, последовательно расположенных в корпусе одного аппарата – целый отдельный мини завод по производству высокооктанового бензина. Ранее такое оборудование закупалось исключительно за рубежом.

В этом году на предприятии была реализована обширная инвестиционная программа. Инвестиции составили около 80 млн рублей.

Часть инвестиций направлена на расширение производства. В этом году компания выкупила соседнее здание, принадлежавшее ранее СКБ «Красный гидропресс», площадью – 4 тыс. кв. м. Установить здесь оборудование и запустить производство планируют уже нынешней зимой. Большая часть инвестиций направляется на модернизацию производства. В одном из действующих цехов завода заканчивается переустройство площадки для сборки и сварки крупногабаритного оборудования.

«Недавно мы приобрели и установили аппараты автоматической сварки отечественного производства – нижегородской компании, заменили ими зарубежное оборудование. Цена у российского оборудования – ниже, а качество – выше по сравнению с импортным, – поделился руководитель предприятия. – Обновили также прессовое оборудование».

При этом компания старается противостоять удорожанию своей продукции. Помогает этому автоматизация производственных процессов и рост производительности труда.

Владимир Прозоровский, фото автора