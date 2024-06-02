В Таганроге наградили победителей конкурса «Чудо-ребенок»

В Таганроге наградили участников и победителей городского конкурса «Чудо-ребенок-2024». Церемония проходила в Чеховской библиотеке.

Конкурс был организован городским управлением образования. Участвовали в нем дети старших групп дошкольных образовательных учреждений. В течение девяти месяцев маленькие конкурсанты проходили этапы, демонстрировали свои творческие, интеллектуальные способности, физическую форму, проявляли смекалку и находчивость.

В итоге в номинации «Чудо-натуралист» лучшей была признана воспитанница детского сада № 15 Софья Багринцева. В номинации «Чудо-художник» победила София Карасюк из детского сада № 39. Наилучший результат в номинации «Чудо-творец» показала Екатерина Масловская из Центра развития ребенка «Улыбка».

Таисия Бокарева, воспитанница детского сада № 10, стала лучшей в номинации «Чудо-крепыш». Уникальные артистические способности продемонстрировала Мария Забика из детского сада № 52 в номинации «Чудо-артист».

В номинации «Чудо-талант» победа досталась Виктории Гаценко, которая представляющая детский сад № 32. Варвара Есипенко из детского сада № 2 стала победителем в номинации «Чудо-умник», а Алиса Андреева из детского сада № 1 «Капитошка» − в номинации «Чудо-исследователь». Елизавета Онуприенко (детский сад № 31) получила грамоту участницы.

Награду абсолютному победителю конкурса Марии Забика (детский сад № 52) вручила заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева.

Все участники конкурса получили заслуженные призы и подарки.

Фото tagobr.ru