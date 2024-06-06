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В Таганроге наградили победителей экологического конкурса

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Вчера, 5 июня, в Таганроге прошло награждение самых активных участников экологических мероприятий, которые прошли в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности и Дня охраны окружающей среды.

#Экология

Одним из главных мероприятий стал конкурс социальной экологической рекламы под девизом «Один за всех – и все за чистоту!». Его цель — формирование экологического воспитания и культуры раздельного сбора мусора в городе, заботы об экологии городского пространства при поддержке регионального оператора ООО «Экотранс».

Победители и призеры конкурса были награждены грамотами администрации и сувенирами.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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