В Таганроге наградили победителей экологического конкурса

Вчера, 5 июня, в Таганроге прошло награждение самых активных участников экологических мероприятий, которые прошли в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности и Дня охраны окружающей среды.

Одним из главных мероприятий стал конкурс социальной экологической рекламы под девизом «Один за всех – и все за чистоту!». Его цель — формирование экологического воспитания и культуры раздельного сбора мусора в городе, заботы об экологии городского пространства при поддержке регионального оператора ООО «Экотранс».

Победители и призеры конкурса были награждены грамотами администрации и сувенирами.

Фото tagancity.ru