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В Таганроге наградили медиков городской поликлиники № 2

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В минувшее воскресенье страна отметила профессиональный праздник – День медицинского работника. А на следующий день в конференц-зале городской библиотеки имени А.П. Чехова чествовали лучших представителей коллектива городской поликлиники № 2.

Город

Медицинские работники не знают ни праздников, ни выходных. Истинный врач не теряет выдержки и умеет благотворно воздействовать на пациента. Об этом говорила заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева, поздравляя собравшихся в зале с профессиональным праздником.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в охрану здоровья населения Почетной грамотой главы администрации Таганрога Ирина Валерьевна наградила врача-кардиолога Екатерину Усатую.

На сегодняшний день городская поликлиника № 2 — это современное медицинское учреждение, с развитой структурой и мощной диагностической базой. Одно из важнейших направлений в ее работе — профилактика заболеваний. Только за 2023 год диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, углубленную диспансеризацию здесь прошли более 63 тысяч таганрожцев, и это превысило охват населения по сравнению с 2022 годом в два раза. 

За сухими цифрами — спасенные судьбы. Сотрудники поликлиники смогли на 20% больше, чем в прошлом году, распознать на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания у таганрожцев. Благодаря слаженной работе сплоченного коллектива, успешно решаются задачи национального проекта «Здоровье» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Без ущерба для пациентов проходит капитальный и текущий ремонты подразделений поликлиники. В настоящее время 17 студентов обучаются в высших учебных заведениях страны по целевым направлениям поликлиники.

Главный врач поликиники № 2 Татьяна Подлесная за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения вручила нагрудный знак «Отличник здравоохранения» заведующему поликлиническим отделением  № 5 Анатолию Гревцеву. Старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 5  Ирина Лященко была награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ. Многим медицинским работникам также были вручены различные областные и ведомственные награды.

С особым уважением врачи относятся к своим старшим коллегам, у которых перенимали опыт, учились преданности медицинскому призванию, огромному терпению и душевной чуткости. На праздник пригласили ветерана — участкового врача-терапевта  Тамару Митрофановну Заярную, которая посвятила медицине всю свою жизнь.

Поздравить медиков с их профессиональным праздником пришли лауреат фестиваля-конкурса сценического искусства, образцовый ансамбль эстрадного танца «Иллюзия» (руководитель Олеся Колесникова),  Таганрогский муниципальный ансамбль народных инструментов «Диво» (художественный руководитель Сергей Пико) и другие.

Анатолий Ивашов, фото автора

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Таганрогская правда
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