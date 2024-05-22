В Таганроге начинают строительство колокольни Троицкого храма

В Таганроге ведется строительство храмового комплекса Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне Простоквашино. В понедельник, 20 апреля, перед началом строительства колокольни викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Артемий совершил молебен на начало всякого доброго дела.

На богослужении присутствовали прихожане, родители воспитанников воскресной школы и строители.

Перед началом богослужения владыка Артемий отметил, что именно в год 325-летия основания Троицкой крепости, названием которой она обязана первому храму города, начинается строительство храмового комплекса в Таганроге во имя Святой Троицы. По его словам, храмовый комплекс послужит делу духовного возрождения Таганрога.

Проект строительства собора в Таганроге был утверждён на заседании архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Храм разместится на площади 500 квадратных метров, его высота составит 35 метров. Здание сможет вместить до 700 человек.

Фото rostoveparhia.ru