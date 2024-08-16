В Таганроге начат ремонт участка дороги по Николаевскому шоссе

В Таганроге подрядчик приступил к ремонту автомобильной дороги по Николаевскому шоссе на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день, в рамках нацпроекта в Таганроге полностью завершены работы на четырех дорожных объектах. Это дороги в 27-м переулке (между улицами Кузнечной и Энергетической), на улице Театральной (на участке от дома №36 по ул. Театральной до Калужского проезда), на улице Щаденко (между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью) и на улице Маршала Жукова (между переулками 1-м и 17-м Новыми).

После получения положительного заключения о качестве выполненных работ на всех участках отремонтированной дорожной сети будет выполнено нанесение разметки.

Продолжаются работы на улице Адмирала Крюйса (на участке между Биржевым спуском и улицей Социалистической). Здесь специалисты подрядной организации приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Фото администрации Таганрога