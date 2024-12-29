Главная » Город

В Таганроге начало работать «Радио Шансон»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В конце декабря в Таганроге стартовало вещание популярной радиостанции.

Город

Услышать «Радио Шансон» в Таганроге можно на частоте 87.7 FM.

Лицензия на осуществление радиовещания принадлежит радиохолдингу Krutoy Media. Региональный представитель радиостанции — Медиагруппа «Интерфейс» — крупнейший радиовещатель в Ростовской области, в активе которого семь федеральных радиостанций в шести городах донского региона.

Отметим, что «Радио Шансон» вещает с 15 августа 2000 года. Уверенно входит в десятку самых популярных радиостанций России по всем основным показателям.

Cеть регионального вещания «Радио Шансон» насчитывает 160 передатчиков, размещенных в городах России и странах ближнего зарубежья (Армения, Приднестровье).

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru