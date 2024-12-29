В Таганроге начало работать «Радио Шансон»

В конце декабря в Таганроге стартовало вещание популярной радиостанции.

Услышать «Радио Шансон» в Таганроге можно на частоте 87.7 FM.

Лицензия на осуществление радиовещания принадлежит радиохолдингу Krutoy Media. Региональный представитель радиостанции — Медиагруппа «Интерфейс» — крупнейший радиовещатель в Ростовской области, в активе которого семь федеральных радиостанций в шести городах донского региона.

Отметим, что «Радио Шансон» вещает с 15 августа 2000 года. Уверенно входит в десятку самых популярных радиостанций России по всем основным показателям.

Cеть регионального вещания «Радио Шансон» насчитывает 160 передатчиков, размещенных в городах России и странах ближнего зарубежья (Армения, Приднестровье).

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»