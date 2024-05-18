В Таганроге начало экзаменационной поры школьникам предложили отметить молебном

Завтра 19 мая, в 10.30, в Никольском храме состоится молебен перед сдачей ЕГЭ и других экзаменов, сообщил на своей странице в соцсети таганрогский приход.

Вместе помолиться в храм приглашают всех «кто сам будет сдавать экзамены и тех, кто будет волноваться за своих чад». Уточняется, что текст молебна утвержден на заседании Священного Синода в марте 2023 года.

Заказать молебен перед экзаменами можно и на сайте Никольского храма. Для этого надо заполнить специальную форму и оплатить услугу банковской картой.

Напомним, 21 мая начинается основной период сдачи ОГЭ у девятиклассников. Он продлится до 2 июля.

ЕГЭ стартуют 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Основной период ЕГЭ завершится 1 июля. В Таганроге Единый государственный экзамен будут сдавать 1176 выпускников одиннадцатых классов и 135 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, для получения аттестата одиннадцатиклассникам необходимо успешно сдать экзамены и преодолеть минимальный порог баллов по русскому языку и по математике (базового либо профильного уровня).

Фото из архива «Таганрогской правды»