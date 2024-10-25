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В Таганроге начались гастроли Новгородского театра драмы

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24 октября в Таганроге стартовали гастроли Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского. Открылись они спектаклем по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Культура

Напомним, что приезд в Таганрог одного из ведущих театров страны стал возможен благодаря проекту «Большие гастроли», который реализует Росконцерт. Его цель — воссоздать единую гастрольную систему страны. Первый спектакль, показанный новгородцами, оказался проникновенным, тонким и чувственным. А актёрские работы были замечательными. В ближайшие дни таганрожцы увидят еще четыре постановки: Барышня-крестьянка» (25 октября, 18 часов), сказку «Иван да Марья» (25, 27 октября, 11 часов), комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» (26 октября, 17 часов) и «Весы» (27 октября, 17 часов).

А тем временем труппа Таганрогского театра им. Чехова выступит на сцене Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. Новгородцы увидят сказку «День рождения кота Леопольда», спектакли «Небесный тихоход», «Оскар», «Человек в футляре», «Примадонны». 

Ранее мы рассказали, что музей Таганрога присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств-2024».

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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