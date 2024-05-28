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В Таганроге на Заводской улице нашли авиабомбу

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В Таганроге была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Авиабомбу нашли 22 мая во время проведения земляных работ в районе улицы Заводской. А 24 мая в Таганрог прибыли специалисты пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России. Они вывез взрывоопасную находку в безопасное место, а затем уничтожили ее путем подрыва.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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