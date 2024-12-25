В Таганроге на улице Фрунзе открыли пожарный гидрант

Жители Таганрога в соцсетях интересуются, почему 25 декабря по улице Фрунзе течет вода. Как пояснили в городской администрации, это связано с необходимостью проведения аварийных работ.

Работы ведутся на Фрунзе, 33. Чтобы снизить давление в магистральном трубопроводе и обеспечить возможность проведения ремонта был открыт пожарный гидрант на пересечении улиц Фрунзе и Спартаковского переулка.

Работы планируется выполнить без ограничения водоснабжения данного района до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устраняют очередные утечки на водопроводных сетях.

Изображение от prostooleh на Freepik