Главная » #ЖКХ

В Таганроге на улице Фрунзе открыли пожарный гидрант

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

Жители Таганрога в соцсетях интересуются, почему 25 декабря по улице Фрунзе течет вода. Как пояснили в городской администрации, это связано с необходимостью проведения аварийных работ.

#ЖКХ

Работы ведутся на Фрунзе, 33. Чтобы снизить давление в магистральном трубопроводе и обеспечить возможность проведения ремонта был открыт пожарный гидрант на пересечении улиц Фрунзе и Спартаковского переулка.

Работы планируется выполнить без ограничения водоснабжения данного района до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устраняют очередные утечки на водопроводных сетях.

Изображение от prostooleh на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог течет вода улица Фрунзе
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru