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В Таганроге на участке коллектора демонтируют временный трубопровод

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13 декабря в Таганроге специалисты «Водоканала» приступили к  демонтажу временного трубопровода для отвода стоков, проложенного на улице 1-й Котельной на участке между улицами Дзержинского и Мало-Почтовой.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сейчас идет перенос временных сетей на соседний участок. А канализационные стоки запущены по отремонтированному участку коллектора.

«На встрече с жителями этого района мои коллеги получили запрос на установку дополнительных мостиков для перехода через временный трубопровод, который проложен на поверхности. Мостики изготавливаются и будут установлены в указанных жителями местах. В настоящее время подрядная организация продолжает работы по ремонту следующего участка коллектора по улице Мало-Почтовой», — отметила глава города.

Напомним, что 11 декабря с ходом ремонтных работ на коллекторе ознакомился врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который посетил наш город с рабочим визитом. Видел он и временный обводной трубопровод на улице 1-й Котельной. Городские власти заверили главу донского региона, что к 20 декабря в качестве временной меры дорога будет засыпана щебнем, а неприятный запах устранен. Асфальтирование этого участка планируется весной 2025 года.

«Понимаю жалобы и усталость людей от постоянного ремонта канализационной сети. В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью. Без проволочек, — отметил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

В нынешнем году в Таганроге уже восстановлены два участка коллектора. Третий участок почти готов. На четвертом ремонт завершится в 2025 году. На эти цели из областного бюджета выделено более 740 млн рублей.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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