В Таганроге на следующей неделе снова будут отключать электроэнергию

С 17 по 20 февраля для производства плановых ремонтных работ и технического обслуживания оборудования будет отключена электроэнергия по некоторым адресам, сообщает ПАО «Россети Юг».

Так, в понедельник, 17 февраля, с 09.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: СТ Дачное-2, участки 377-486; 21-й Мариупольский переулок, 1-17б; 20-й Мариупольский переулок, 1-20; 19-й Мариупольский переулок, 1-20; 18-й Мариупольский переулок, 1-39; 17-й Мариупольский переулок, 1-56; 16-й Мариупольский переулок, 1-40; 15-й Мариупольский переулок, 1-28; улица Таврическая полностью; улица Бериева полностью; улица Паустовского 1-57; улица Шолоховская полностью; улица Фаины Раневской полностью; улица Семейная полностью; улица Валерия Ткачука полностью.

Во вторник, 18 февраля, с 09.00 до 17.00 электроэнергии не будет на улице Маршала Жукова, 171-219, 172-210; 2-м Линейном проезде, 170-220, 73-97; 18-м Квартальном проезде, 1-9, 2-10; 3-м Линейном проезде, 169-211, 74-100; 19-м Квартальном проезде, 1-21, 2-40; 4-м Линейном проезде, 73-113, 170-220; улице 3-я Линия, 169-187, 184-200; 12-м Новом переулке, 21-63, 22-80; 13-м Новом переулке, 27-63, 28-68; 11-м Новом переулке, 23-63, 24-64; 17-й Садовой площадке, 1а-11а, 2а-12а; 18-й Садовой площадке, 1а-11а, 2а-12а; 19-й Садовой площадке, 1а-11а, 2а-12а.

В четверг, 20 февраля, с 09.00 до 17.00 подачу ресурса ограничат по адресам: улица Мало-Свердлова, 30-38, 27-35; улица Кузнечная, 96-100; улица Октябрьская, 81а, 81-103; 12-й Переулок, 1-35, 2-36; 13-й Переулок, 1-37, 2-36; 14-й Переулок, 1-39, 4-36; 15-й Переулок, 1-37, 2-38; 16-й Переулок, 3-39, 2а, 2-38; 17-й Переулок, 1-29, 2-24, 24а.

Фото Россети Юг