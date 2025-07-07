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В Таганроге на пляже «Медуза» погибла 78-летняя женщина

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ЧП произошло в районе улицы Адмирала Крюйса на пляже «Медуза».

Новости Таганрога

Сообщение о произошедшем поступило 7 июля в 15.49. Женщину в воде заметили отдыхающие и извлекли на берег. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть.

«Известно, что женщина приехала в Таганрог с семьей на отдых. Во время происшествия родных рядом не было.  Женщина пошла купаться самостоятельно. Причина гибели устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Ростовской области с начала купального сезона 2025 года на воде погибли 10 человек.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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