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В Таганроге на площадке Добро. Центра «Луч Надежды» прошел масштабный субботник

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После окончания работ волонтеры открыли уличную библиотеку.

Новости Таганрога

В Таганроге на площадке Добро. Центра «Луч Надежды» прошел масштабный волонтерский субботник, объединивший детей, их родителей и педагогов-волонтеров. Участники привели в порядок прилегающую территорию, обновили клумбу, вымыли окна и навели чистоту в учебных кабинетах и мастерских.

Параллельно с уборкой в центре состоялось открытие уличной библиотеки — небольшого стилизованного книжного шкафа, доступного всем желающим. Проект призван вернуть интерес к бумажным книгам: любой может взять книгу для чтения или оставить свою, чтобы она нашла нового читателя. Инициатором выступила педагог-волонтер Яна Седашова. Металлический шкаф для библиотеки безвозмездно изготовила компания ООО «МЕТАЛЛКОМ», а команда Добро.Центра «Луч Надежды» установила его во время субботника.

Сейчас библиотека работает в тестовом режиме. АНО «Луч Надежды» планирует развивать проект и приглашает всех желающих принять участие в конкурсе макетов по оформлению пространства. Организаторы открыты к новым идеям и любой помощи.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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