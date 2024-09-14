В Таганроге на пешеходном переходе 75-летний водитель сбил женщину

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября на улице Пархоменко.
В 16.40, на улице Пархоменко, в районе дома № 19, 75-летний водитель Ford Focus, по предварительным данным, допустил наезд на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП женщина с полученными травмами доставлена в БСМП», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.
Госавтоинспекция Таганрога призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Ранее мы сообщали, что 9 сентября в Таганроге двое подростков пострадали в ДТП.
Фото из архива «Таганрогской правды»
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