В Таганроге на нескольких улицах до вечера будут перебои с водой

Это связано с проведением аварийных работ.

Таганрогский «Водоканал» сообщает о том, что в городе до 17 часов в связи с производством аварийных работ по адресу пер. Автодоровский — Колодезная водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе, ограниченном ул.1 Котельная, Артиллерийские пер., ул. Базарная, Газовая.



Аварийные работы по ул. Октябрьской, 18 также стали причиной перебоев с водой в центральной части города — районе, ограниченном ул. Октябрьской, Спартаковским переулком. Ожидается, что до 17 часов работы будут завершены и водоснабжение восстановится в полном объеме.

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