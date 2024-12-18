В Таганроге на фасаде школы открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО

18 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о младшем сержанте Дмитрии Лозинском, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Мемориальная доска размещена на фасаде школы N5, в которой учился Дмитрий.

Дмитрий Лозинский родился в Таганроге, в 2001 году. В зоне специальной военной операции проходил службу в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ. Героически погиб 5 марта 2022 года при выполнении воинского долга в городе Баштанка Николаевской области.

За проявленные мужество и личный героизм Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие депутат городской Думы по 12-му округу Евгений Таран.

Обращаясь к присутствующим, Евгений Таран поблагодарил семью Дмитрия Лозинского за воспитание настоящего патриота, героя Отечества и подчеркнул, что такие ребята для подрастающего поколения таганрожцев являются примером любви и служения Родине.

Источник: городская Дума Таганрога