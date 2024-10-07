В Таганроге на два месяца ограничат движение транспорта по улице Слесарной

В Таганроге с 8 октября по 6 декабря 2024 года ограничат движение транспорта по улице Слесарной на участке от улицы Дзержинского до улицы Девичьей.
«Ограничение движения связано с проведением работ по капитальному ремонту городского канализационного коллектора», — информирует администрация Таганрога.
Объезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.
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